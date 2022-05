7/10 ©Ansa

LA SICUREZZA IN EUROPA - L’ultimo punto è una riorganizzazione degli equilibri internazionali, con un nuovo accordo multilaterale sulla pace e la sicurezza in Europa che tocchi temi come il disarmo e il controllo degli armamenti e la prevenzione dei conflitti. “Da trattare inoltre la definizione di un aspetto determinante dell'eventuale dopo-guerra - scrive Repubblica - Il ritiro delle truppe russe dai territori occupati in Ucraina. Progressivo sarebbe anche il ritiro delle sanzioni contro Mosca”