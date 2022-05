La figlia di Putin avrebbe una relazione col ballerino Igor Zelensky

Un'indagine congiunta del media indipendente russo iStories e della rivista tedesca Der Spiegel suggerisce che possa esserci una relazione tra la figlia 36enne di Putin, Katerina Tikhonova, e il ballerino Igor Zelensky, ex direttore del balletto di stato di Monaco. Stando ai registri di volo forniti alle due testate, la donna è volata a Monaco "più di 50 volte" tra il 2017 e il 2019 viaggiando su voli charter in compagnia di dipendenti del servizio di sicurezza dello stesso Putin. (GUERRA IN UCRAINA. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - IL RACCONTO DEGLI INVIATI )

La relazione tra una Putin e uno Zelensky

Katerina, donna d'affari e ballerina acrobatica, è stata precedentemente sposata con Kirill Shamalov, un ricco imprenditore legato al Cremlino (dal quale si è separata nel 2018) e ha una figlia. L'indagine rivela che la donna e Igor Zelensky vivano insieme da qualche tempo, viaggiando spesso tra la Russia e la Germania. Secondo i documenti analizzati dalle due testate, Katerina sarebbe rientrata in Russia da Monaco insieme alla figlia e al ballerino russo di 52 anni. Precedentemente, nella primavera del 2020, sono emerse molte documentazioni di voli a nome dei tre. L'ipotesi è che la bambina sia in realtà figlia di Zelensky. Il ballerino, non imparentato con l'omonimo presidente ucraino, è diventato direttore artistico del Bayerisches Staatsballet nel 2016 ma si è dimesso il 4 aprile scorso adducendo "motivi familiari privati". L'uomo inoltre non ha risposto alle richieste del mondo dello spettacolo di condannare la guerra lanciata da Putin in Ucraina.