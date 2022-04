Chi sono le figlie di Putin che ora l'Ue vorrebbe sanzionare

Nel mirino delle sanzioni Ue ora sul tavolo degli ambasciatori dei 27 riuniti a Bruxelles ci sono anche le figlie di Vladimir Putin. Come reazione ai presunti crimini di guerra commessi a Bucha, il quinto pacchetto di misure contro Mosca dovrebbe colpire anche Katerina Tikhonova, 35 anni, e Mariya Vorontsova, 36 anni, nate dal matrimonio del capo del Cremlino con Lyudmila Shkrebneva. Se arriverà il via libera le due donne dovrebbero essere soggette a congelamento dei beni e divieti di viaggio in tutto il continente. Sono pochissime le notizie che circolano su Maria e Katerina, si sa che una è genetista e l’altra matematica, e che per ragioni di privacy avrebbero scelto di cambiare identità, assumendo cognomi diversi, anche se in merito non vi è alcuna conferma ufficiale. Sarebbe invece nascosta in Svizzera la presunta amante di Putin, Alina Kabaeva, fuggita già da tempo con i loro figli piccoli (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE).