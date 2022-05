3/11 ©Getty

Il pericolo di default è reale, anche se il Cremlino continua a minimizzare: "Se non potremo pagare in dollari pagheremo in rubli", assicura il ministro delle Finanze russo Anton Siluanov, affermando che non ci sarà alcuna insolvenza sul debito

Draghi riceve la premier finlandese: "Appoggio convinto all'adesione Nato"