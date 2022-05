Guerra in Ucraina, Russia valuta il ritiro da Oms e Wto

Mondo

Kiev preme per uno scambio di prigionieri, ma Mosca non è sulla stessa linea. Il presidente della Duma ha fatto sapere: 'I criminali nazisti non dovrebbero essere scambiati, ma processati'. E la procura generale ha chiesto alla Corte suprema di riconoscere gli Azov come 'organizzazione terroristica'. Il portavoce del Cremlino garantisce: i combattenti saranno trattati in linea con le 'leggi internazionali'