Russia, Putin: "cyber aggressione contro Mosca fallita come sanzioni

Il presidente russo Vladimir Putin, parlando al Consiglio di sicurezza nazionale, ha dichiarato che "la cyber aggressione contro la Russia è sostanzialmente fallita, proprio come gli attacchi delle sanzioni in generale", perché "eravamo preparati". Per il capo del Cremlino i cyberattacchi contro Mosca “provengono da diversi Paesi, sono strettamente coordinati e di fatto sono azioni delle agenzie degli Stati", affermando che il loro "numero è cresciuto notevolmente dall'inizio dell'operazione speciale in Ucraina" (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE).