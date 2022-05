Attacco degli hacker russi di Killnet ai siti istituzionali italiani

A confermare la notizia è stata la Polizia postale, che dall'inizio della cyber offensiva di tipo Ddos sta lavorando per la protezione dei portali in Italia. Secondo quanto scritto sui canali Telegram del gruppo hacker, sono stati presi di mira diversi portali, dal Consiglio Superiore della Magistratura all'Agenzia delle Dogane, fino ai ministeri di Esteri, dell'Istruzione e dei Beni Culturali

Nuovo attacco hacker del collettivo russo di Killnet a diversi siti istituzionali italiani. A confermare la notizia è stata la Polizia postale, che dall'inizio della cyber offensiva, intorno alle 22 di ieri, sta lavorando per la protezione dei portali in Italia.

Killnet ha già rivendicato la paternità dell'azione. Secondo quanto scritto sui canali Telegram del gruppo, sono stati presi di mira circa 50 obiettivi. Tra questi i siti del Consiglio Superiore della Magistratura, dell'Agenzia delle Dogane e dei ministeri di Esteri, dell'Istruzione e dei Beni Culturali. Un attacco che arriva in un momento di tensione tra Italia e Russia a causa della guerra in Ucraina.