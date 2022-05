3/10 ©Ansa

Killnet, come scrive Repubblica, è diventato piuttosto famoso dopo il 3 aprile 2022, da quando cioè un altro gruppo di hacker, Bluehornet/Atw, ha diffuso alcuni dati personali di quelli che potrebbero essere alcuni dei leader del gruppo: probabilmente i vertici hanno tra i 20 e i 21 anni. Uno di questi sarebbe residente a Belgorod/Oblast, in Russia. E a lui, da quanto ha rivelato Bluehornet, sarebbe anche legato un portafogli in criptovalute