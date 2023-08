Guerra Ucraina Russia, ok a Zelensky sugli F-16 da Olanda e Danimarca

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha voluto ringraziare sulla piattaforma X gli alleati per quella che ha definito "una giornata potente e molto fruttuosa" che ha visto l'impegno di Olanda e Danimarca a consegnare all'Ucraina i caccia F-16. Zelensky ha voluto ringraziare "anche Joseph Biden, entrambi i partiti del Congresso degli Stati Uniti e l'intero popolo americano per il loro incrollabile sostegno e per i passi continuamente positivi compiuti a favore della coalizione aerea e a beneficio della nostra libertà comune". Oltre al presidente Usa, Zelensky ha nuovamente speso parole per il primo ministro olandese Mark Rutte, "tutta la sua squadra e il popolo olandese per la decisione sugli F-16 per l'Ucraina" grazie alla quale "i nostri guerrieri riceveranno 42 grandi aerei da combattimento". E ha concluso ringraziando la prima ministra danese Mette Frederiksen "per l'assistenza estremamente concreta. 19 jet", ma anche per "l'espansione della missione di addestramento".