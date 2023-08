Caos in Niger, Ecowas: soluzione militare se diplomazia fallisce

Continua il caos in Niger dopo il colpo di stato, con i golpisti minacciati dall'Ecowas (la Comunità economica degli Stati dell'Africa Occidentale) di un intervento armato nel caso in cui la situazione nel Paese non ritorni stabile. Il commissario per la sicurezza dell'Ecowas ha infatti affermato che "una soluzione militare è pronta se la diplomazia fallisce, ripristineremo l'ordine costituzionale in Niger con tutti i mezzi disponibili", come riportato da Al Arabiya su X. "Il consiglio militare del Niger usa il dialogo per guadagnare tempo e stabilizzare il colpo di stato", twitta ancora l'emittente panaraba riferendosi implicitamente a Abdel-Fatau Musah, responsabile degli Affari politici, di sicurezza e della pace del blocco di Paesi dell'Africa occidentale.