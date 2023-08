Golpe Niger, Ecowas mobilita truppe e prepara intervento militare

La situazione non migliora in Niger. La giunta militare ha rifiutato, infatti, l'ultimo tentativo diplomatico di liberare e reintegrare il presidente destituito, Mohamed Bazoum. I militari al potere hanno rifiutato la visita proposta ieri dai rappresentanti del blocco regionale dell'Africa occidentale, dell'Unione Africana e delle Nazioni Unite, motivando il rifiuto con: "evidenti ragioni di sicurezza in questo clima di minaccia" contro il Niger. (L'ULTIMATUM)