Niger, scaduto ultimatum Ecowas a golpisti. Chiuso spazio aereo

I ribelli al potere parlano di un non meglio precisato "pre-schieramento per la preparazione dell'intervento in due Paesi dell'Africa centrale", senza specificare di quali si tratterebbe. Il Wall Street Journal, che cita un militare della Comunità economica degli Stati dell'Africa Occidentale, scrive che un intervento militare contro i golpisti non sarebbe però imminente

Non si sblocca la situazione in Niger. Alla mezzanotte tra ieri, 6 agosto, è scaduto l'ultimatum con cui l'Ecowas (Comunità economica degli Stati dell'Africa Occidentale) chiedeva ai golpisti di rilasciare il deposto presidente filoccidentale Mohamed Bazoum e di ristabilire lo status quo. Non è successo. Anzi: i leader golpisti guidati dal generale Abdourahamane Tchiani - riuniti nel Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria (Cnsp) - hanno chiuso lo spazio aereo sul Paese. "Di fronte alla minaccia di intervento che si fa sempre più evidente dai Paesi vicini, lo spazio aereo del Niger è chiuso da oggi domenica (...) fino a nuovo avviso", hanno annunciato in un comunicato che precisa come "qualsiasi tentativo di violazione dello spazio aereo" porterà a "una risposta vigorosa e istantanea". E sempre dai golpisti del Cnsp è arrivato l’annuncio di un non meglio precisato "pre-schieramento per la preparazione dell'intervento in due paesi dell'Africa centrale".