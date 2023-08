Niger, il regime militare annuncia la formazione di un nuovo governo

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo Il regime militare del Niger, che è salito al potere dopo il colpo di Stato ai danni del filo-occidentale presidente Mohamed Bazoum, ha formato un nuovo governo. A dare la notizia è stato il generale Abdourahamane Tiani, nuovo uomo forte del Paese, che alla televisione nazionale ha letto il decreto che istituisce il governo.

Il nuovo governo è formato da 21 membri ed è guidato dal primo ministro Ali Mahaman Lamine Zeine. Tra i ministri, quelli della Difesa e degli Interni sono generali del Consiglio Nazionale per la Salvaguardia della Patria (Cnsp), che ha preso il potere.

Il summit Ecowas

Il nuovo governo è stato annunciato poco prima di un cruciale vertice straordinario che si tiene oggi ad Abuja, a cui partecipa il blocco di Paesi dell'Africa occidentale disposti a mettere in campo "tutte le misure necessarie" per riportare l'ordine in Niger. Il nuovo summit della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas), nella confinante Nigeria, è il secondo dopo quello del 30 luglio che aveva lanciato un ultimatum di sette giorni, scaduto senza il minacciato "uso della forza", che può essere deciso solo dai leader del blocco. Formalmente il vertice è chiamato solo a discutere della "situazione politica e dei recenti sviluppi" ma Bola Tinubu, presidente della Nigeria e dell'Ecowas, martedì sera ha avvertito che "nessuna opzione" è esclusa. Anche se la diplomazia rimane la soluzione preferita.