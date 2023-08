Golpe in Niger, più truppe ribelli a Niamey: Ecowas cerca soluzione

I militari golpisti in Niger continuano a sfidare il blocco di Paesi dell'Africa occidentale, chiudendo le porte ad una delegazione dell'Ecowas diretta a Niamey per tentare un negoziato i cui spazi appaiono sempre più stretti. La giunta militare del Niger ha, infatti, rifiutato l'ultimo tentativo diplomatico di liberare e reintegrare il presidente destituito, Mohamed Bazoum. I militari ora al potere hanno rifiutato la visita proposta ieri dai rappresentanti del blocco regionale dell'Africa occidentale, dell'Unione Africana e delle Nazioni Unite, motivando il rifiuto con "evidenti ragioni di sicurezza in questo clima di minaccia" contro il Niger.