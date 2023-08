Niger, Blinken: "Diplomazia resta la via preferibile"

Il nuovo leader è stato capo di gabinetto nel 2001 e poi ministro delle Finanze nel 2002. I partner occidentali e africani del Paese per ora restano divisi sulla questione di un intervento per restituire il potere ai civili. Una nuova riunione dell'Ecowas è attesa per giovedì ad Abuja, in Nigeria

In un comunicato letto ieri sera alla televisione nazionale, i militari autori del golpe in Niger hanno annunciato la nomina a primo ministro di Ali Mahaman Lamine Zeine, ex capo di gabinetto nel 2001 e poi ministro delle Finanze nel 2002. Intanto dagli Usa, il segretario di Stato Antony Blinken fa sapere: la diplomazia è il "modo preferibile" per risolvere la crisi causata dal colpo di Stato. I partner occidentali e africani del Niger per ora restano divisi sulla questione di un intervento per restituire il potere ai civili. Una nuova riunione dell'Ecowas è attesa per giovedì ad Abuja, in Nigeria.