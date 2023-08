4/7 ©Ansa

Parlando con i giovani presenti, il Papa ha parlato del "caos" e delle "crisi" che vivono le nuove generazioni. "Crearsi una crisi non è buono è come girare, girare, nelle crisi bisogna camminare… ma una vita senza crisi è come l'acqua distillata, non si può bere, non serve a niente se non ad essere conservata", ha detto il Pontefice.