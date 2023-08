Papa a Lisbona, prosegue la Giornata mondiale della gioventù 2023

Mondo

Giornata mondiale Gioventù, Papa Francesco è a Lisbona. FOTO

Il Pontefice è partito questa mattina da Fiumicino ed è atterrato in Portogallo dove presiede la Gmg. Tanti gli impegni in programma, dagli incontri con le autorità ai discorsi. Messaggio a Mattarella: auguro pace e prosperità all’Italia. Ecco il racconto per immagini di questa giornata

Il volo papale di Ita Airways è decollato dall'aeroporto di Fiumicino questa mattina intorno alle ore 8. Il Santo Padre rientrerà poi a Roma nella tarda serata di domenica 6 agosto