Giornata mondiale della Gioventù a Lisbona: la mappa dell'evento

Le iniziative per la 37esima edizione dell'appuntamento sono sparse un po’ ovunque nella capitale portoghese. Alcuni dei suoi luoghi più importanti – dal Parco Edoardo VII alle aree verdi vicine al fiume Tago – si sono infatti organizzati per ospitare i momenti salienti dell'evento. Ecco i luoghi principali

La Messa di apertura, la cerimonia di benvenuto di Papa Francesco, la Via Crucis. Per questi eventi è stato scelto il Parco Edoardo VII, che dal nord del centro storico – partendo da piazza Marques de Pombal e risalendo dritto lungo Avenida da Libertade – svetta sulla città. Per l’occasione è stato chiamato “Collina dell’incontro”.

Casa Italia

Vicino alla Collina dell’incontro si trova il punto di ritrovo per tutti gli italiani che hanno scelto di volare a Lisbona e celebrare la Giornata mondiale della Gioventù. In rua Arthilaria 1 si trova infatti Casa Italia, allestita negli spazi della scuola delle Suore dorotee. Qui ci sono la segreteria del Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile, un rappresentante dell’Ambasciata italiana a Lisbona, un medico in caso di necessità, una cappella per pregare.

Città della Gioia

Spostandosi di nuovo verso il parco Vasco da Gama c’è la Città della Gioia, vicino al Monastero dei Geronimi a Belém. Ospita 150 confessionali, realizzati dai carcerati, e gli stand della Fiera delle vocazioni.

Passeio Marítimo de Algés

E ancora, sempre a Belém e sempre davanti alle rive del Tago, sul Passeio Marítimo de Algés, c’è il punto di ritrovo per tutti i pellegrini italiani.