Gabon, elezioni annullate dai militari e istituzioni sciolte

Il capo dei miliziani russi starebbe già scontando il suo 'esilio' nel Paese di Minsk, come confermato dal presidente Lukashenko. E i suoi soldati, stimati intorno ai 25mila? ''Siamo a breve distanza dal confine bielorusso con l'Ucraina', fa sapere il loro responsabile dell'addestramento alle armi pesanti. E aggiunge: la milizia 'lavora in Siria, Libia, Repubblica Centrafricana, Mali'

Il capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin, è arrivato in Bielorussia. Così almeno ha dichiarato il presidente del Paese, Alexandr Lukashenko, fedelissimo di Putin. Non c’è modo di confermarlo: l’ultima volta che Prigozhin è stato visto era sabato 24 giugno, quando ha deciso di interrompere la marcia su Mosca insieme ai suoi miliziani. Cadute per ora le incriminazioni contro di lui, starebbe scontando una sorta di “esilio” in Bielorussia. E gli altri soldati della Wagner, stimati intorno ai 25mila?