Palestina, oggi il voto su riconoscimento Stato all'Assemblea Onu

Secondo quanto riportato dal Jerusalem Post, gli Emirati Arabi Uniti stanno preparando una risoluzione che invita il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a garantire alla Palestina lo status di membro a pieno titolo all’interno dell’organizzazione internazionale. Probabile veto degli Stati Uniti ascolta articolo

L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite si appresta a votare una risoluzione cruciale per il futuro della Palestina. (DIRETTA), Se approvata, la risoluzione concederebbe alla Palestina lo status di Stato quasi membro all'interno dell'ONU, conferendole la maggior parte dei diritti degli Stati membri, ad eccezione del diritto di voto. Lo scrive il Jerusalem Post secondo cui si prevede che gli Emirati Arabi Uniti presentino una risoluzione che invita il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a garantire alla Palestina lo status di membro a pieno titolo nelle Nazioni Unite. Il testo, che probabilmente otterrà il sostegno della maggioranza, afferma che "la Palestina è qualificata per diventare membro delle Nazioni Unite in conformità con l'articolo 4 della Carta e dovrebbe pertanto essere ammessa come membro delle Nazioni Unite". L’Autorità Palestinese, attraverso gli Emirati Arabi Uniti, si era rivolta all'Assemblea Generale dopo che il mese scorso gli Stati Uniti avevano posto il veto alla sua richiesta di adesione al Consiglio di Sicurezza. Gli Stati Uniti sono uno dei cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con potere di veto.

Un passo avanti verso la piena adesione? Nel dettaglio, la risoluzione promossa degli Emirati Arabi Uniti "raccomanda" che il Consiglio di Sicurezza "riconsideri favorevolmente la questione", ma in sostanza, il suo testo cerca di aggirare il potere esclusivo del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di determinare l'adesione alle Nazioni Unite. Le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, tuttavia, non possono essere oggetto di veto, e l’Autorità Palestinese gode del sostegno automatico della maggioranza nell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, dove circa 140 dei suoi membri riconoscono già in modo indipendente la Palestina come Stato. L’UNGA (Assemblea Generale delle Nazioni Unite) non ha il potere formale di garantire ai palestinesi l'adesione alle Nazioni Unite, ma può fornire loro un riconoscimento de facto che consenta di operare come stato all'interno del sistema delle Nazioni Unite.

Potere limitato, ma riconoscimento importante Nel 2012, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha votato con 138 voti favorevoli e 9 contrari per garantire ai palestinesi lo status di Stato osservatore non membro. Questa mossa consente loro di partecipare ai forum delle Nazioni Unite e di firmare molti dei suoi statuti e trattati, incluso lo Stato di Roma, che governa la Corte penale internazionale. Secondo l'attuale bozza della risoluzione, oggi l'Assemblea generale delle Nazioni Unite concederebbe alla Palestina il diritto di operare all'interno del suo plenum come Stato membro, concedendole quasi tutto tranne il diritto di voto, che richiederebbe l'approvazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La risoluzione afferma "il diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione, compreso il diritto al proprio Stato indipendente di Palestina". In pratica, lo Stato di Palestina potrebbe essere seduto tra gli stati membri e avere ampi diritti per parlare al plenum a suo nome o a nome di gruppi. I palestinesi potrebbero presentare risoluzioni, proposte ed emendamenti per proprio conto o per conto di gruppi all'interno del sistema delle Nazioni Unite. Se la risoluzione venisse approvata, i palestinesi potrebbero anche partecipare a riunioni di alto livello e conferenze internazionali, dove avrebbero diritto di voto.