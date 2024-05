Barbero: L’università? Non mi manca perché sono circondato da giovani

Dopo la sua conferenza sulla "Storia immaginaria" al Salone del Libro di Torino , Alessandro Barbero ha raggiunto lo stand di Laterza per il firmacopie. Un fila lunghissima di giovanissimi, incantati dai suoi “trip storici”, per dirla a parole loro. Alla kermesse torinese l’ex docente dell’università del Piemonte orientale ha presentato “ All'arme! All'arme! I priori fanno carne! ” dedicato alle più spettacolari insurrezioni dell’ultimo millennio. Ma qual è il segreto dello storico che spopola tra la GenZ?

I segreti del successo

Abbiamo chiesto di dirci quali sono gli ingredienti per una lezione di storia accattivante e godibile. “Il primo è essere appassionati di quello che si sta per raccontare e poi essere onesti intellettualmente: dire la verità facendo capire ai propri studenti che non è sempre facile farlo”. Il terzo però non dipende da chi impartisce la lezione, ma da chi ascolta: “Che quelli che sono venuti a sentirti vogliano starti a sentire”.

Barbero dopo la pensione

Barbero è in pensione da gennaio, mese in cui ha lasciato la cattedra di Storia medievale all’'Università del Piemonte Orientale a Vercelli. È diventato subito virale in rete l’applauso dei suoi studenti alla fine della sua ultima lezione accademica. “L’insegnamento? Non mi manca”, risponde a Sky TG24. “Mi mancherebbe se non avessi mille occasioni per incontrare giovani e per andare nelle scuole. Quel contatto grazie alla mia attività di divulgatore rimane".