6 romanzi di Elizabeth Strout, l'autrice che apre il Salone del Libro

Classe 1956, Elizabeth Strout trascorre la sua infanzia tra il New Hampshire e il Maine in una famiglia protestante, fortemente religiosa. Laureata con lode in Giurisprudenza, dopo aver passato un anno a Oxford, pubblica i primi racconti agli inizi degli anni Ottanta. A New York, città in cui si trasferisce in cerca di fortuna, inizia a sviluppare i primi romanzi, svolgendo vari lavori per mantenersi, dalla cameriera all’insegnante part-time. L’esordio arriva nel 1998, all’età di 42 anni.