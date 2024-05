Salone del Libro di Torino 2024, eventi e presentazioni da non perdere

Da Salman Rushdie a Elizabeth Strout, da Fedez a Roberto Saviano, sono tantissimi sono gli ospiti nazionali e internazionali attesi a Torino e altrettante sono le novità della trentaseiesima edizione del Salone, in programma dal 9 al 13 maggio. Ecco i principali eventi da non perdere ascolta articolo

Torna da giovedì 9 maggio a lunedì 13 uno degli eventi culturali più attesi dell’anno: il Salone Internazionale del Libro di Torino con quasi 2mila eventi al Lingotto e 650 diffusi nel territorio. Con tema “Vita immaginaria”, e diretto per la prima volta da Annalena Benini, sarà il più grande di sempre, con 137mila metri quadrati di superficie, 15mila posti a sedere in più all'Auditorium del Centro Congressi, oltre 800 stand, 51 sale e 180 laboratori. Ecco i principali eventi da non perdere, tra gli appuntamenti della programmazione generale e gli incontri previsti dalle sette sezioni parallele, novità assoluta del Salone 2024.



Gli eventi da non perdere con ospiti internazionali

Tra gli ospiti internazionali più attesi approderà alla 36esima edizione del Salone internazionale del Libro di Torino Salman Rushdie. Venerdì 10 maggio, in Auditorium, alle 18.30 in dialogo con Roberto Saviano, lo scrittore presenterà il suo nuovo libro "Coltello. Meditazioni dopo un tentato assassinio", dove per la prima volta fa rivivere gli eventi traumatici che l’hanno coinvolto nell’attentato del 12 agosto 2022. Il libro racconta soprattutto anche il dopo attentato: il suo complicato percorso verso il recupero fisico e la guarigione resi possibili dall’amore e dal sostegno di sua moglie Eliza, della sua famiglia, dei medici, dei fisioterapisti e della sua comunità di lettori in tutto il mondo. Super attesa anche la lectio inaugurale dall’americana Elizabeth Strout, Vincitrice del Premio Pulitzer per la raccolta di racconti Olive Kitteridge. Giovedì 9 maggio, alle 14, in Sala Oro, terrà la lezione dal titolo “L’inizio molto lento della mia carriera molto veloce”. Arriveranno a Torino anche le sorelle Amélie e Juliette Nothomb: venerdì 10 maggio, alle 15.45, in Sala Azzurra, con Nadia Terranova, parleranno dei rispettivi libri, “Psicopompo” e “Elogio del cavallo”. Domenica 12 maggio, invece, alle 16.15 in Sala Bianca, la scrittrice giapponese Murata Sayaka, per la prima volta in Italia, con Irene Graziosi, presenterà la sua ultima raccolta di racconti “Parti e omicidi”, ambientata nella Tokyo di un futuro non ben precisato. A seguire, alle 18.30, in Sala Azzurra, ci sarà come ospite il premio Nobel Orhan Pamuk che presenterà, con Annachiara Sacchi, il suo libro “Ricordi di montagne lontane”. Super attesi anche Don Winslow, che il 10 maggio, alle 19.30, presenterà l'ultimo romanzo della sua carriera “Città in rovine”, prima dell’annunciato ritiro e Nicolas Barreau, autore di best seller il cui nome è uno pseudonimo e ha promesso di svelare la sua identità proprio al Salone, il 10 maggio, alle 17.15. leggi anche Salone del Libro di Torino: programma e ospiti dell'edizione 2024

Gli incontri da non perdere con ospiti italiani

Tanti sono anche i nomi degli ospiti italiani attesi al Salone. A partire da Alessandro Baricco, che lunedì 13 maggio, alle 20.45, al Teatro Carignano, chiuderà il Salone Off con la prima assoluta di Abel Concerto. Lo scrittore torinese salirà sul palco insieme a tre musicisti (Cesare Picco, Roberto Tarasco, Nicola Tescari) per leggere e “suonare” 7 capitoli del suo ultimo libro “Abel”. Venerdì 10, alle 15, in Auditorium, invece, è atteso il professore Alessandro Barbero che racconterà, con Giuseppe Laterza, “La storia immaginaria”.

Al Salone 2024 arriverà anche Gianni Morandi: sabato 11 maggio, alle 12.30, sarà in dialogo con Luciana Littizzetto, curatrice della sezione “leggerezza”. Sempre l’11 maggio, alle 14.30, Roberto Saviano presenterà “Noi due ci apparteniamo”. Domenica, alle 17, è in programma un altro incontro degno di nota: Fedez parlerà dell'importanza di supportare la cura della salute mentale dei più giovani in un dialogo aperto con il presidente nazionale dell'Ordine degli psicologi David Lazzari.

Sempre domenica 12 maggio, alle 17.15, per uno degli eventi più attesi del Salone, Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, uccisa lo scorso novembre dall'ex fidanzato Filippo Turetta, sarà all’Arena Robinson Repubblica in occasione dell’evento “Davvero, non voglio!”, in cui si approfondirà il tema del patriarcato inconsapevole. Come ospite ci sarà anche il padre di Giulia, Gino Cecchettin, che sempre domenica, alle 11, presenterà “Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia”. Sabato 11 maggio, invece, Selvaggia Lucarelli, alle 19.30, presenterà il suo libro “Il vaso di Pandoro”. leggi anche Giovani e salute mentale: Fedez al Salone del libro di Torino

I principali eventi sul fumetto

Anche quest’anno il fumetto avrà uno spazio rilevante al Salone, con tanti incontri con il pubblico che vedranno la partecipazione di autori, editori ed esperti del fumetto alla Sala del Fumetto. In particolare, venerdì, alle 10.30, si festeggeranno i novant’anni di Paperino con un grande evento dedicato alle scuole (Panini Comics) e sabato (alle 16.15) i sessant’anni di Mafalda. Tra gli autori super attesi troviamo Zerocalcare, che l’11 maggio alle 15.30, presenterà in Auditorium “Quando muori resta a me.

Gli omaggi

Spazio anche agli omaggi. Sabato 11 maggio, alle 19.30, presso la Sala Oro sarà ricordata Michela Murgia, attraverso la voce di alcuni tra i tanti scrittori che l’hanno amata: Maurizio De Giovanni, Alessandro Giammei, Valeria Parrella, Roberto Saviano, Chiara Tagliaferri e Chiara Valerio. Lo stesso giorno, saranno ricordati anche Natalia Ginzburg, in un evento super atteso con Domenico Scarpa (alle 18) e James Baldwin (alle 17.15).



