"Dare la vita", dal 9 gennaio l'inedito postumo di Michela Murgia

La scrittrice scomparsa lo scorso 10 agosto sarà nuovamente in libreria con un pamplhet a cura di Alessandro Giammei

Ha scritto fino all'ultimo giorno della sua vita Michela Murgia, e ora quei suoi pensieri sono stati raccolti in un pamphlet titolato Dare la vita, a cura di Alessandro Giammei, un inedito che sarà in libreria postumo il 9 gennaio per Rizzoli ed è tra i titoli più attesi del 2024. Il testo è stato consegnato prima della morte, avvenuta il 10 agosto 2023.