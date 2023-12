Da Costanzo a Berlusconi, personaggi che ci hanno lasciato nel 2023

1/39 ©Ansa

Uomini politici, come Napolitano, Berlusconi e Kissinger, sportivi come Vialli e Mazzone. Scrittori come Kundera e McCarthy, giornalisti, come Maurizio Costanzo, Michela Murgia e Andrea Purgatori, musicisti come Tina Turner, Ryuichi Sakamoto e Toto Cutugno, attori del calibro di Gina Lollobrigida e Matthew Perry: sono tanti i nomi noti scomparsi nel 2023. Ecco chi ci ha lasciato quest’anno

Centenari famosi, chi è morto dopo aver spento le 100 candeline: da Kissinger a Valeri