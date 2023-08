Chi era Francesco Alberoni, sociologo degli studi sull'innamoramento

Era noto in tutto il mondo per i suoi studi sui movimenti collettivi e i processi amorosi Francesco Alberoni, sociologo, giornalista e scrittore morto a 93 anni a Milano. Nato a Piacenza il 31 dicembre del 1929, si è laureato nel 1953 a Pavia per diventare poi docente di sociologia all’Università di Milano dal 1964. Nel corso della sua carriera si è occupato di comunicazioni di massa, di fenomeni migratori, di partecipazione politica in Italia. Tra le sue opere più celebri si ricordano Movimento e istituzione, L’élite senza potere, Ricerca sociologica sul divismo, L’Italia in trasformazione.