Morto Kenzaburo Oe, addio al Premio Nobel per la Letteratura

È morto lo scrittore Kenzaburo Oe, Premio Nobel per la Letteratura, romanziere che ha raccontato il Giappone moderno e ha sfidato il conformismo della società attuale. Aveva 88 anni. La notizia del decesso è stata data dalla casa editrice Kodansha Ltd. Kenzaburo Oe è morto il 3 marzo e i funerali sono già stati celebrati dalla famiglia.

Chi era Kenzaburo Oe

Famoso anche come sostenitore della Costituzione pacifista e per le battaglie contro l'energia nucleare, Kenzaburo Oe era una delle principali voci liberali in Giappone e ha guidato il movimento per chiedere l'eliminazione delle centrali nucleari alla fine degli anni '70 e sulla scia del disastro nucleare di Fukushima Daiichi, innescato dal terremoto e dallo tsunami del 2011. Premiato nel 1994, è stato il secondo giapponese a vincere il Premio Nobel.