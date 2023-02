6/9 ©Getty

Sceglie per sé come pseudonimo il nome Reiji, Samurai di mezzanotte, oppure Guerriero Zero. I kanji vengono però scorrettamente traslitterati in rōmaji come Leiji, anziché Reiji, per volontà dello stesso Matsumoto, per il quale la lettera L rimanda alla parola inglese lion (leone)