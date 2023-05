1/8 ©Ansa

Torna una donna come direttore del Salone del Libro di Torino, non da quest'anno per l'edizione che è stata inaugurata quest'oggi e terminerà lunedì 22 maggio, ma per il 2024 e i due anni a venire. Si tratta di Annalena Benini, scrittrice e giornalista per Il Foglio



Salone del Libro, eventi e panel per bambini e ragazzi