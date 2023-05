1/10 ©IPA/Fotogramma

Tantissimi gli ospiti attesi al Salone del Libro di Torino dal 18 al 22 maggio. Tra gli scrittori internazionali Svetlana Aleksievič, Premio Nobel per la Letteratura nel 2015, è l'ospite d'onore che inaugura l'apertura della manifestazione il 18 maggio alle 11.30. Presente in una delle giornate anche il vincitore del Premio Pulitzer 2018 Andrew Sean Greer con la sua nuova avventura Less si è perduto (La nave di Teseo)

Salone Off, tutti gli appuntamenti del Fuorisalone del libro