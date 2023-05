Salone del Libro di Torino, il programma dell’edizione 2023

La XXXV edizione della manifestazione internazionale si tiene dal 18 al 22 maggio. Il titolo di quest’anno è “Attraverso lo specchio”, un omaggio all'universo meraviglioso di Lewis Carroll. Ecco gli autori, gli orari e le novità da conoscere ascolta articolo Condividi

Torna con la XXXV edizione il Salone Internazionale del Libro di Torino. Quest’anno la manifestazione si tiene dal 18 al 22 maggio con oltre 1.400 eventi, incontri, dibattiti e nuovi punti di vista sul mondo. Il titolo per il 2023 è “Attraverso lo specchio”, un omaggio all'universo meraviglioso di Lewis Carroll che invita i lettori e le lettrici a saltare dentro nuove dimensioni, sempre attenti al presente ma con la testa tra le pagine. Come Alice nel suo "Paese delle meraviglie", si stimola il pubblico a scoprire il reale attraverso la propria fantasia. Tantissimi gli appuntamenti che andranno in scena al Lingotto, dove arriveranno tantissimi nomi noti della letteratura: da Fernando Aramburu a Javier Cercas, dal Premio Pulitzer 2018 Andrew Sean Greer alla scrittrice francese Victoria Mas, dal Premio Nobel nigeriano Wole Soyinka a Emmanuel Carrere. Dal programma agli autori che parteciperanno: cosa sapere sul Salone del Libro di Torino 2023 (GLI OSPITI - IL PROGRAMMA - I BIGLIETTI).

Gli autori al Salone del Libro di Torino Tantissimi gli autori che partecipano all'edizione 2023, da nomi illustri e pluripremiati a livello internazionale come il Premio Nobel nigeriano Wole Soyinka che il 21 maggio alle 14.45 in Sala Azzurra presenta il suo volume in uscita Cronache dalla terra dei felici, edito da La nave di Teseo, e il premio Pulitzer 2018 Andrew Sean Greer che torna, il 19 maggio in Sala Ambra al padiglione 1, con la nuova avventura Less si è perduto, anche questo edito da La nave di Teseo, fino a personaggi dello sport e dello spettacolo che si sono cimentati nella scrittura come Amanda Lear che al Salone porta La mia vita con Dalì, edito dal Saggiatore, un racconto di arte e di passione, l'incontro tra due destini che hanno saputo sconcertare il mondo e che hanno cambiato il modo di pensare la parola "amore", o come Federica Pellegrini che parla, in dialogo con Elena Stancanelli, di Acqua Azzurra - La mia storia, un'autobiografia letteraria edita da La nave di Teseo da cui emergono passione, fatica e tenacia di una nuotatrice amata in tutto il mondo. Tra gli scrittori italiani, da segnare anche l'appuntamento con Margherita Mazzucco che racconta Self-portrait - Il museo del mondo delle donne edito da Einaudi. Una galleria e un percorso collettivo femminile, da Artemisia Gentileschi a Frida Kahlo, nel quale le donne rivendicano il diritto di realizzarsi nell'arte, superando i ruoli che la società e la cultura del tempo hanno sempre assegnato loro. Presente al Salone anche Alessandro Barbero con Brick for stone edito da Sellerio Editore, un romanzo che mescola farsa e tragedia, a partire dagli eventi dell'11 settembre, contaminando il vero con l'invenzione letteraria più sfrontata.

Il programma del Salone del Libro di Torino L'apertura del Salone del Libro di Torino viene anticipata il 17 maggio alle 20.00 in diretta dall'Auditorium Rai di Torino "Arturo Toscanini" dall'evento "Arrampicarsi sugli specchi – Musica e Parole per Alice", con Stefano Bollani e con la partecipazione di Alessandro Baricco e Valentina Cenni. Il giorno successivo, alle 11.30 si tiene la lectio magistralis, in Sala Oro, con la giornalista e scrittrice Svetlana Aleksievic, mentre l'inaugurazione per il pubblico più giovane è alle 10.45 all'Arena Bookstock con una lezione sulla democrazia e sulla partecipazione del giudice emerito della Corte Costituzionale e docente Sabino Cassese. Spazio anche per i bambini che alle 11.00 in Sala Rossa possono assistere allo spettacolo "Alice in WWWonderland", prodotto dalla Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus. Sempre il 18 maggio ci sono una serie di eventi con Ermal Meta, Max Angioni con "Mistero Buffo" e Pietro Morello. Il 19 maggio è il giorno, tra gli altri appuntamenti, di Allessandro Barbero, Carolina Crescentini, Fabio Caressa, Alessandro Cattelan e Matteo Bianchi. Il 20 maggio, oltre a Federica Pellegrini, è possibile partecipare a eventi che vedono protagonisti Benedetta Rossi, Roberto Saviano o Zerocalcare. Gli appuntamenti con Giovanni Caccamo e Carlotta Perego si tengono invece il 21 maggio, mentre il 22 maggio si può partecipare all'incontro con Roberto Saviano o a quello con Vincenzo Marino. Questi sono solo alcuni dei numerosi eventi che hanno luogo nelle varie giornate, per un programma più dettagliato si può consultare la sezione apposita sul sito ufficiale del Salone del Libro.

Orari e biglietti Giovedì 18 maggio, domenica 21 maggio e lunedì 22 maggio il Salone del Libro di Torino è aperto dalle 10 alle 20. Venerdì 19 maggio e sabato 20 maggio, invece, la chiusura è posticipata di un'ora e quindi si termina alle 21.00. I biglietti per partecipare ai vari appuntamenti sono disponibii online sul sito del Salone del Libro con possibilità di acquistare il ticket ridotto per i giovani tra i 14 e i 26 anni. Il posto per alcuni incontri può essere prenotato in anticipo iscrivendosi e accedendo alla sezione sul sito SalTo+. Inoltre, visitando le librerie che hanno aderito all'iniziativa si può ricevere in omaggio un segnalibro con il manifesto di "Attraverso lo specchio" e un coupon di sconto per entrare al Salone a 10 euro anziché 13 euro.

Gli appuntamenti del Salone Off Agli appuntamenti si affiancano oltre 600 altri eventi del Salone Off che prendono piede nei quartieri delle otto Circoscrizioni di Torino e in 24 Comuni della Città Metropolitana. In tutto 300 spazi che coinvolgono 94 centri del Piemonte. Un programma fittissimo di incontri con gli autori e le autrici, ma anche di proiezioni cinematografiche, reading, spettacoli teatrali, letture e laboratori per bambini e ragazzi, cene letterarie, mostre, dibattiti. Da segnare il progetto di lettura “Il Ballatoio - storie a domicilio”, nato nel 2021 e curato da Ilaria Oddenino, per promuovere la lettura nei condomini in periferia: quest'anno, in occasione del centenario di Italo Calvino, è stato dedicato a “Marcovaldo”, letto da diversi abitanti di Mirafiori Sud, e si concluderà con la serata di domenica 21 maggio in compagnia di Saverio Raimondo ospite d'onore. Negli alberghi associati a Federalberghi e nelle stazioni della metropolitana Gtt di Torino si potranno invece ascoltare estratti dai passi più noti dei “Promessi Sposi”, letti dal grande Paolo Poli, ma anche il Salone Off riserva moltissime sorprese, basta andare nella sezione dedicata, sempre sul sito ufficiale del Salone del Libro, per avere l’elenco completo degli eventi.