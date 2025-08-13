Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

È morta Federica Marchetti, regista del centro di produzione Rai di Napoli

Cronaca
Facebook TgR Rai Campania

Aveva 62 anni e combatteva da tempo contro una malattia

ascolta articolo

È venuta a mancare Federica Marchetti, regista presso il Centro di Produzione RAI di Napoli. Aveva iniziato giovanissima il suo percorso professionale come modella, per poi dedicarsi all’organizzazione di eventi, fino a intraprendere la carriera televisiva. Dopo un’esperienza nelle emittenti private, aveva coronato il sogno di entrare in RAI. Lascia due figlie, Beatrice e Lorenza. Aveva 62 anni, da anni combatteva contro una malattia. Le esequie si terranno domani alle ore 11, nella chiesa di Santa Maria di Piedigrotta, a Napoli.

Federica Marchetti
Federica Marchetti

Cronaca: Ultime notizie

Che tempo farà a Ferragosto? Rischio temporali. Le previsioni

Cronaca

Grande caldo, in particolar modo al Centro-Nord ma non solo, con la possibilità di temporali ed...

Morta Federica Marchetti, regista del centro di produzione Rai Napoli

Cronaca

Aveva 62 anni e combatteva da tempo contro una malattia

Barca con migranti naufraga al largo di Lampedusa: morti e dispersi

Cronaca

L'imbarcazione si è ribaltata a 14 miglia sud-sud-ovest dell'isola siciliana. Secondo le...

Donna investita a Milano, trovati i 4 minorenni. È polemica politica

Cronaca

Sono stati rintracciati in un campo nomadi dalla polizia locale di Milano i quattro bambini,...

Femminicidio a La Spezia, l'ex marito aveva divieto di avvicinamento

Cronaca

Secondo le prime informazioni, un uomo di 57 anni ha raggiunto l'ex moglie in una villa al civico...

Cronaca: i più letti