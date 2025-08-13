Morta Federica Marchetti, regista del centro di produzione Rai Napoli

Aveva 62 anni e combatteva da tempo contro una malattia

È venuta a mancare Federica Marchetti, regista presso il Centro di Produzione RAI di Napoli. Aveva iniziato giovanissima il suo percorso professionale come modella, per poi dedicarsi all’organizzazione di eventi, fino a intraprendere la carriera televisiva. Dopo un’esperienza nelle emittenti private, aveva coronato il sogno di entrare in RAI. Lascia due figlie, Beatrice e Lorenza. Aveva 62 anni, da anni combatteva contro una malattia. Le esequie si terranno domani alle ore 11, nella chiesa di Santa Maria di Piedigrotta, a Napoli.