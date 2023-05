Libri per bambini, 10 novità di maggio da 2 a 12 anni

La primavera è arrivata e con lei un sacco di novità. Noi vi presentiamo 12 nuove avventure tutte da leggere. Buona lettura! ascolta articolo Condividi

Libri per bambini di 2 anni Torno a prenderti. L'abbraccio della mamma di Maria Gianola Gribaudo, 2023 E quando per un attimo il mondo sembra troppo grande senza te, tu mi dici «Torno a prenderti!». Allora ti aspetto, perche so che il tuo abbraccio non mi ha lasciato solo nemmeno un secondo. Una storia dolce e poetica sul distacco, da leggere insieme. Per mostrare ai bambini che, anche se non la vedono, la mamma è con loro, e quando si allontana, torna sempre.

Libri per bambini di 3 anni Mamme & cuccioli di Éric Battut Edizioni Clichy, 2023 «Eccomi qui, sono appena nato, faccio le coccole con la mamma, viaggio, mangio, gioco, ho paura...». Attraverso una meravigliosa galleria di ritratti di animali, Éric Battut ci mostra i diversi momenti della vita di un bambino. Un testo brevissimo e una struttura semplice rendono questo libro accessibile anche ai più piccoli che facilmente si immedesimeranno nelle scene rappresentate. Le illustrazioni ad acrilico di Battut sono dei veri e propri quadri colmi di poesia. Un piccolo scrigno di tenerezza, una lettura per tutta la famiglia, perfetta per condividere un momento di dolcezza con i propri cuccioli.

Cercasi gamba! di Irene Frigo Carthusia, 2023 Al centro di una radura giace abbandonata una vecchia sedia senza una gamba. Ma una serie di buffi passanti è pronta a darle nuova vita con delle speciali “gambe di fortuna”. Cercasi gamba! è un silent book pensato come un inno alla trasformazione, che ci racconta in modo leggero e divertente di come tutto intorno a noi sia sempre in costante cambiamento. Vincitore Silent Book Contest Junior 2022.

Libri per bambini di 4 anni Ergo di Alexis Deacon Il Castoro, 2023 Ergo è un pulcino – anzi, una pulcina! - e l’uovo è tutto il suo mondo. All’inizio è felice: sembra un mondo bellissimo. Ma poi sente un rumore... FUORI. E tutte le sue certezze crollano. Chi è stato? Che fare? Meglio rimanere al sicuro nel mondo che conosce, o scoprire la verità fuori dal guscio? Ergo è troppo curioso e coraggioso per accontentarsi di quello che sa già.

Lunedì di Anne Herbauts Lapis, 2022 Un delicato albo illustrato, dedicato ai giorni della settimana e alle stagioni, per dare un nuovo significato allo scorrere del tempo. Lunedì ha la testa tonda come la luna e una casa bianca come la neve. La sua vita è fatta di cose semplici. Tazze di tè, musica e soprattutto i suoi amici speciali, Ieri e Domani. In compagnia i giorni passano in fretta, rincorrendo le stagioni: giri una pagina e arriva la Primavera, ne giri un'altra ed ecco l'Estate. Un soffio di vento ed è già Autunno, silenzio e freddo e giunge l'Inverno. Quando la tormenta porta via la casa di Lunedì, il personaggio inizia lentamente a svanire sotto la neve. A questo punto il lettore non vede più Lunedì, ma comincia a intuirne la presenza toccando i rilievi sulle pagine goffrate. Un piccolo mondo di carta dall'atmosfera poetica e ovattata, capace di regalare un'esperienza sensoriale oltre che un originalissimo momento di lettura.

Libri per bambini di 5 anni Il Grande Toni 2 tonnellate di Adam O. Gribaudo, 2023 La piccola Inge vede davanti a casa un’enorme buca nel marciapiede, scavata dagli operai. Incuriosita, ci guarda dentro con la speranza di trovarci un tesoro gigante, invece trova Toni, un grande troll che, beh, gigante lo è di sicuro! E si rivela anche un ottimo compagno di giochi: può costruire una casetta di legno direttamente sull’albero, sollevare lo scuolabus da terra per evitare che Inge lo perda, soffiare così forte da far volar via le mutande con i cuoricini del papà… Toni è così spassoso che in classe Inge non riesce a parlare d’altro! E questo proprio non piace alla temutissima preside Blommegaard… il grande toni 2 tonnellate diffonderà arcobaleni, sorrisi, gentilezza e polvere magica nei cuori (e nelle camerette) di tutti i bambini!

Capovolgi le tue paure con questo libro! di Andy Hardiman Gribaudo, 2023 Tutti abbiamo paura di qualcosa. E spesso ciò che fa paura agli altri è l’esatto opposto di ciò che fa paura a noi. Per rendersi conto che ogni paura è relativa, basta capovolgere le pagine di questo libro!

Libri per bambini di 6 anni Mamma di Helène Delforge e Quentin Gréban Terre di Mezzo, 2018 È la parola più amata, una delle prime imparate dai bambini di ogni latitudine. Significa: amore, tenerezza, legami inscindibili, nostalgia. Un viaggio emozionante attraverso i Paesi e le epoche, che racconta con illustrazioni mozzafiato il rapporto unico e delicato tra madri e figli.

Eddie a tutto gas! La sorprendente battaglia contro i marziani di Gary Frank Mondadori Electa, 2022 Una tranquilla gita sotto le stelle si trasforma in un misterioso rapimento: il piccolo Eddie e suo papà si ritrovano soli su una navicella sconosciuta. E sono anche circondati da disgustose creature che li vogliono tenere prigionieri! E ora? Per fortuna il papà prende in mano la situazione: hanno un'infallibile arma segreta capace di mandare al tappeto qualsiasi alieno... forse è il momento di usarla! Il racconto di un legame unico, in una storia creata da un papà che con suo figlio ha immaginato mondi nuovi in cui conoscersi e divertirsi insieme.

Libri per bambini di 7 anni Il circo dei desideri di Sabina Colloredo Carthusia, 2022 Si chiama Stella ed è una bambina piccola e silenziosa, ma con due occhietti vispi e sognatori. È arrivata da chissà dove in un barile di olive su un antico bastimento che solca i mari, dal un lato all'altro del globo. Lo stesso bastimento su cui viaggia la compagnia di artisti del circo dei desideri. Nessuno sa come c'è arrivata. E lei tace. Ma grazie alla proprietaria del circo, donna ruvida e coraggiosa, scoprirà l'amore e l'affetto di un genitore, nonché l'impegno e la determinazione che le permetteranno di realizzare i propri sogni... Cioè diventare una funambola capace di fare incredibili evoluzioni ad altezze vertiginose, come una stella che brilla tra le stelle.

Libri per bambini di 8 anni I miti greci raccontati ai bambini di Annamaria Piccione Mondadori, 2023 Immaginate di viaggiare indietro nel tempo; immaginate al centro della Grecia un monte alto alto, circondato da nubi fitte fitte e chiamato Olimpo. Ora immaginatelo popolato da padri e madri, figli e fratelli, nonni e zii, alcuni bellissimi altri mostruosi, certi con un vero e proprio caratteraccio altri con soavi virtù ma inguaribili vizi, tutti però accumunati da immortalità e formidabili poteri... Ecco a voi gli dei! Annamaria Piccione ci racconta proprio di loro: prima Gea, la vita che sboccia dal Caos delle origini; poi le passioni e gli intrighi familiari, i dispetti e le guerre, ma anche le glorie e il coraggio di dei, semidei e di alcuni fra gli umani che hanno incrociato il loro cammino. Di mito in mito, le parole di un'autrice dal tratto inconfondibile e le soffici immagini di Rovira ci accompagneranno da Zeus in cima all'Olimpo, per poi farci tuffare nel palazzo sommerso di Poseidone, passando per le avventure di Eracle e Afrodite, fino a scendere ancora più in basso, nell'Oltretomba di Ade. Un viaggio mozzafiato che ci farà sognare a occhi aperti.