Un'educazione orientale, viaggio a Beirut con Charles Berbérian

Beirut è una città ferita dalla storia. Più e più volte. Che porta in sé mille contraddizioni, promesse infrante e maledizioni che sembrano non volersi spezzare mai. Charles Berbérian, esponente di spicco della nuova bd francese, a Beirut ci è cresciuto. Soltanto per sei anni, ma forse i più importanti per formare l’uomo che è. Ed è lì che la sua mente è tornata alla ricerca di radici solide nel periodo di reclusione domestica forzata causato dalla pandemia di Covid. È in questo contesto che nasce, all’inizio quasi casualmente e per accumulo di fotografie mentali, Un’educazione orientale, splendido fumetto che BAO Publishing ha portato in Italia in un volume brossurato di 136 pagine in vendita al prezzo di 22 euro.