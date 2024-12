Oroscopo del 12 dicembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Si parte con una nuova giornata, tutta da vivere. Sarà fruttuosa? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Pronti per affrontare una nuova giornata: sarà degna di nota? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 12 dicembre.

ARIETE Saturno continua il suo transito, incoraggiandovi. Realismo, logica, pazienza e buon senso sono le chiavi di questa giornata. Sentirete il bisogno di maggiore intimità con il vostro partner, ma non sarà difficile ritrovarla grazie all’aspetto favorevole tra Sole e Mercurio. Oggi sarete particolarmente efficienti e dinamici, con una rapida esecuzione dei compiti d'ufficio. L'atmosfera festiva vi farà sentire più leggeri e energici.

TORO Giornata di sfide significative e opportunità di crescita personale. In amore, gli amori più dinamici potrebbero vivere alti e bassi, mentre le relazioni stabili potranno rinvigorirsi attraverso un dialogo aperto e sincero. Sul fronte professionale, è consigliata particolare attenzione ai cambiamenti in arrivo, soprattutto per chi è nato nella prima decade.

GEMELLI Periodo di crescita e consolidamento, favorendo l'impegno e la determinazione. Per i nati tra il 3 e il 10 giugno, Giove promette emozioni intense e flirt divertenti. Concentratevi sul vostro lavoro senza prestare troppa attenzione ai pettegolezzi, la costanza porterà successo. Fate attenzione alle spese.

CANCRO Momento di stabilità e calma nei rapporti amorosi. E' importante mostrare maggiore presenza e interesse per il partner, dimostrando attenzione ai dettagli della vita quotidiana. E' tempo di pazienza e moderazione, i successi professionali arriveranno nel futuro. Chi è nato in luglio avrà particolari opportunità di successo. Saturno e Urano vi sosterranno, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Cercate di risparmiare per il futuro.

LEONE Una giornata fortunata grazie alle posizioni favorevoli del Sole e di Marte nel vostro segno. Mentre Venere, Plutone e Urano possono portare qualche complicazione, l'amore e il lavoro vi sorridono. Sole e Mercurio vi danno ali ai piedi, specie se siete nati ad agosto. Potreste ritrovarvi a pensare a una vecchia fiamma che vi ha colpito. È il momento di fare il primo passo. Dovete solo concentrarvi sul produrre, il cielo vi favorisce. Se siete liberi professionisti, le richieste che ricevete sono un segno del vostro ottimo lavoro.

VERGINE Saturno porta maturità e successo nei progetti professionali. Luna, Marte, Urano favoriscono l'amore passionale. Sensibilità sul lavoro e guadagni meritati. Luna, Marte, Urano favoriscono l'amore passionale e sincero, attenzione a non esagerare nelle richieste. Sensibilità verso un collega in difficoltà vi guadagnerà un amico sincero. Operosità e dedizione vi faranno notare dagli altri. Meritati guadagni arrivano grazie alla Luna.

BILANCIA La vostra dolcezza naturale, unita al sostegno di Marte, vi permette di trovare soluzioni efficaci per rafforzare la relazione di coppia. È fondamentale comunicare in modo chiaro per condividere i vostri progetti futuri. Se siete single, il vostro fascino sarà magnetico e attirerà molte attenzioni, soprattutto se siete nati tra il 26 e il 30 settembre. Sul fronte professionale, state affrontando una sfida importante: agite con strategia e pensiero analitico. Con la vostra costante riflessione e determinazione, riuscirete a ottenere successo in tempi brevi.

SCORPIONE Con l'influenza positiva di Nettuno, l'intesa di coppia sarà quasi perfetta. Affrontate la relazione con intelligenza e generosità, sfruttando il supporto di Saturno, Mercurio e il Sole per rafforzare il legame. Nel lavoro, adottate un approccio fluido nella gestione dei vostri piani professionali, mantenendo sempre il controllo sulle dinamiche in ufficio.

SAGITTARIO L'influenza planetaria continua a portare crescita personale e maturità al vostro segno, con particolari vantaggi per chi è nato nella seconda e terza decade. Venere e Plutone favoriscono nuove conoscenze e avventure romantiche, specialmente per chi appartiene alla terza decade. I consigli di colleghi generosi vi offriranno spunti preziosi per muovervi con strategia e per evitare situazioni di stress.

CAPRICORNO Saturno crea un'atmosfera favorevole per intraprendere progetti significativi insieme al partner, come matrimoni, convivenze o altri importanti passi avanti nella relazione. Questo è un periodo ideale per consolidare i legami affettivi e costruire un futuro stabile e armonioso con la persona amata. Anche sul fronte professionale, l'impegno e la dedizione verranno ripagati con successo, portando a un meritato riconoscimento delle proprie capacità e competenze.

ACQUARIO Avvertite oggi la potente influenza di Plutone nel vostro segno, che porta creatività e determinazione. Un mix di avventura e flirt vi attende, grazie a Mercurio. Sarete irrequieti e affascinanti, attirando l'attenzione del sesso opposto con facilità. Siete pronti ad assumervi incarichi importanti che vi porteranno gratificazioni. La fiducia dei vostri superiori vi emoziona e vi motiva a dare il massimo.

PESCI Un bisogno di amore vi coinvolge, specialmente se siete nati a marzo. Approfittate dell’appeal sessuale conferitovi da Urano se appartenete alla terza decade. Mostrate il vostro talento artistico e otterrete riconoscimento da colleghi e superiori. Finalmente arriva un guadagno inaspettato che vi permetterà di investire senza esitazioni.