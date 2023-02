Quaderni ucraini. Diario di un'invasione, la guerra disegnata da Igort

Filo diretto con l'Ucraina

Per giorni, il fumettista sardo a cui i genitori diedero un nome russo per amore dei grandi romanzieri del XIX secolo e che a Dnipropetrovsk ha sposato Galya per poi vivere due anni in Ucraina, ha riempito i suoi social di testimonianze raccolte in prima persona e tramite amici. Costantemente in contatto via telefono con l’Ucraina invasa dagli “Orchi”, Igort non ha parlato con la stampa per mesi mentre la sua mente e il suo cuore stavano sulle sponde del fiume Dnipro. Queste testimonianze sono oggi raccolte in Quaderni Ucraina. Diario di un’invasione, finito di disegnare a settembre 2022, pubblicato a ottobre da Oblomov (168 pagine a colori, 20 euro).