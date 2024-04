Land of the Dead, un viaggio nell'Aldilà dove nascono le storie

Il saggio a fumetti scritto da Brian McDonald e mirabilmente disegnato da Toby Cypress è pubblicato in Italia da Tunué. Una narrazione di come miti e racconti siano legati ai concetti di vita e morte, di Inferno e Paradiso ascolta articolo

Dove nascono le storie? Da cosa hanno origine? A cosa ci conducono? Per Brian McDonald tutto parte dalla morte e lì ci torna. L’Aldilà è il luogo in cui vive e di cui sui nutre Land of the Dead, mirabile saggio a fumetti che McDonald ha realizzato in collaborazione con il disegnatore Toby Cipress, pubblicato in Italia da Tunué (cartonato, 224 pagine a colori, 24,90 euro). Un libro che ripercorre la storia del mito e della narrativa, portando il lettore nel significato ultimo dei racconti che hanno caratterizzato l’evoluzione del genere umano.

Istinto di autoconservazione Tutto nasce, spiega McDonald, dalla necessità di proteggersi e sopravvivere, da un istinto di autoconservazione che ci fa guardare al regno dei morti alla ricerca di quell’insegnamento che possa metterci a riparo dai pericoli, come individui ma soprattutto come specie, garantendo la continuazione della nostra esistenza. Utilizzando un corvo parlante come guida e voce narrante, pescando così il primo degli archetipi millenari legato ai concetti di vita e morte, McDonald conduce il lettore nella sua personale catabasi attraverso millenni di fantasia, mostrando come anche la più insospettabile delle storie abbia a che fare con la nostra impossibile caccia all’eternità. leggi anche Ballata per Sophie, un fumetto pieno di meraviglia

Da Gilgamesh a E.T. Dai racconti millenari come l’epopea di Gilgamesh e il mito di Sisifo ai capolavori del cinema di Steven Spielberg come I predatori dell’arca perduta ed E.T., passando per i classici della letteratura quali Moby Dick di Herman Melville e Il canto di Natale di Charles Dickens, McDonald traccia un filo rosso che a volte è evidente, altre quasi invisibile, ma che sempre riporta al concetto di Aldilà e alle sue numerose declinazioni possibili. Che sia Inferno o Paradiso, che a popolarlo siano demoni o angeli, l’uomo è ossessionato dalla più grande di tutte le domande, quella a cui da sempre cerca una risposta: cosa c’è dopo la morte? leggi anche E alla fine muoiono, Lou Lubie racconta la verità sulle fiabe

Alla ricerca dell'eternità Ed è da questo bisogno atavico di sopravvivenza, da questa sete di vita eterna, che nascono i racconti più indimenticabili, quelli che meglio si radicano in noi. Racconti a volte spaventosi, a volte romantici, che sempre e comunque portano con sé un insegnamento e un auspicio per la crescita dell’individuo e dell’umanità. leggi anche Miti del Nord, in viaggio verso il Ragnarok con Gaiman e Russell

I disegni di Toby Cipress Land of the Dead ha la straordinaria capacità di rendere semplice e accessibile un discorso complesso, frutto di ricerca e studio pluriennale, fornendo al lettore una sorta di bussola per orientarsi tra i grandi temi della narrativa e agli autori una serie di strumenti archetipici con cui poter lavorare. I disegni di Toby Cypress mostrano una impressionante varietà di stili, mutando di volta in volta le atmosfere dei capitoli. Le palette bicrome utilizzate per colorare rendono la lettura ancora più coinvolgente, arricchendo il racconto di toni e sfumature sempre differenti e offrendo un’esperienza visiva certamente fuori dalla norma. leggi anche Heartbreak Hotel, i cuori infranti intrappolati di Micol Beltramini