Miti del Nord, in viaggio verso il Ragnarok con Gaiman e Russell

Di tutte le mitologie, quella norrena è forse la più irriverente e divertente, tra dei dai caratteri estremamente umani, pieni di pregi e difetti. E la versione che ne dà Neil Gaiman col suo Miti del Nord, così fresca e pop, è sicuramente ancora più godibile. Dopo la raccolta di racconti che adattano le avventure di Thor, Odino e Loki tramandate dalla tradizione, l’autore britannico, certamente non estraneo all’uso del mezzo, ha deciso di realizzarne una versione a fumetti portata in Italia da Tunué. Il primo di tre volumi, già pubblicato e disponibile in commercio, è composto da 160 pagine a colori e costa 19,90 euro.

I racconti del primo volume

Il volume copre la narrazione che va dalla creazione dei Nove Regni fino al furto di Mjolnir da parte del gigante Thrym e al recupero dello stesso martello da parte di Thor e Loki. In mezzo, Gaiman racconta di come Odino diede un occhio per ottenere in cambio la massima saggezza, della costruzione del muro intorno ad Asgard, della creazione di Mjolnir e della nascita dei figli di Loki. In un succedersi di racconti tenuti insieme da un filo conduttore unico che condurrà, nella conclusione della trilogia, al Ragnarok.