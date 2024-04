Konami, due Guinness World Record ai Yu-Gi-Oh! Championship Series

Con un totale di 7.443 giocatori registrati, l’evento Yu-Gi-Oh! Championship Series Japan TOKYO 2024 (YCSJ TOKYO 2024) ha stabilito il Guinness World Records per il maggior numero di partecipanti a un torneo di giochi di carte collezionabili

Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) annuncia il conseguimento del GUINNESS WORLD RECORDS per il maggior numero di partecipanti a un torneo di giochi di carte collezionabili. Supera anche il proprio GUINNESS WORLD RECORDS per il più grande torneo di giochi di carte collezionabili.

L’evento Yu-Gi-Oh! Championship Series Japan TOKYO 2024

Con un totale di 7.443 giocatori registrati, l’evento Yu-Gi-Oh! Championship Series Japan TOKYO 2024 (YCSJ TOKYO 2024) ha stabilito il Guinness World Records per il maggior numero di partecipanti a un torneo di giochi di carte collezionabili. La YCSJ TOKYO 2024 si è svolta il 28 e il 29 aprile presso il Tokyo Big Sight (Tokyo International Exhibition Center). Per la prima volta è stato organizzato un evento di due giorni per commemorarne il decimo anniversario. Il record precedente era detenuto sempre da KONAMI, stabilito durante il 100° YCS svoltosi dal 23 al 25 marzo 2012 a Long Beach, California (USA). La cerimonia ufficiale di assegnazione dei Guinness World Records a Konami si è tenuta durante l'evento, alla presenza dei molti fan che hanno contribuito al raggiungimento di questi importanti traguardi.