Milano, le mostre d'arte e i musei gratis da non perdere a maggio 2024

Come da tradizione, per la prima domenica del mese (il 5 maggio) sarà possibile entrare gratuitamente nei principali musei milanesi. Ma non solo. Per tutto maggio, diverse istituzioni e gallerie meneghine ospiteranno anche una serie di imperdibili progetti espositivi: dalla mostra dedicata a Cézanne e Renoir a Palazzo Reale, fino alla rassegna sulle opere di Picasso al Mudec. Ecco tutte le esposizioni e i musei gratis da visitare questo mese