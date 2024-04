"Dal cuore alle mani", Dolce&Gabbana in mostra a Milano

Spettacolo

Milano Fashion Week, Naomi chiude la sfilata di Dolce & Gabbana. FOTO

Domenico Dolce e Stefano Gabbana partono dal tuxedo, must del guardaroba formale maschile, per costruire un universo stilistico femminile elegante e straordinariamente seducente. Lo smoking è il perno di una collezione sartoriale precisissima dominata dal nero assoluto, nella quale non mancano seta, pizzo e tacchi vertiginosi. In passerella sfilano le leggende Naomi ed Eva Herzigová. In prima fila siedono Annalisa e Mahmood A cura di Vittoria Romagnuolo

Sebbene si svolga ancora in pieno giorno, la sfilata di Dolce & Gabbana, appuntamento di rilievo del weekend della Fashion Week milanese dedicata alle collezioni Donna per l'Autunno/Inverno 2024, chiede al popolo della moda di immergersi immediatamente nelle atmosfere misteriose e affascinanti della notte per le quali occorre un guardaroba nero, elegante, seducente da mozzare il fiato

Resteranno sorpresi coloro che, visto il nome della nuova collezione, “Tuxedo”, pensano di trovare in passerella da Dolce & Gabbana completi rigorosi e formali. Del tuxedo, o smoking, nei vari look restano solo le giacche e qualche riferimento qua e là. L'abito da sera maschile per eccellenza è un pretesto per costruire uno stile ultra femminile, intrigante e ricco di trasparenze, completamente nel solco delle ultime raffinatissime collezioni del brand. In foto, Mariacarla Boscono con la giacca corta, guanti in raso e body stile lingerie