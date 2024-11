Mercatini di Natale 2024, i più belli di Milano: le date e cosa vedere

La magia del Natale trasforma Milano in un luogo ricco di villaggi natalizi imperdibili. Dai tradizionali mercatini in Piazza Duomo all’Artigiano in Fiera a Rho, la città offre luci, attrazioni e tradizioni per vivere appieno le Feste

Con l'arrivo di dicembre, la magia del Natale riempie di nuovo l’atmosfera per le strade di Milano. Tra luci, decorazioni colorate, piste di pattinaggio, mercatini e l’inconfondibile aroma di vin brûlé, la città si trasforma in un grande villaggio natalizio per immergersi appieno nell’atmosfera delle Feste. Ecco alcune delle iniziative da non perdere.



I Mercatini in Piazza Duomo, dal 1° dicembre al 6 gennaio

Dal 1 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 torna lungo il perimetro della cattedrale il mercatino più atteso e amato dai milanesi ma anche dai turisti: il mercatino di Natale in Piazza Duomo. Le caratteristiche casette natalizie di legno ospiteranno, come da tradizione cibo, vestiti e oggetti di ogni tipo.

Per tutti i bambini non può mancare una visita alla Casa di Babbo Natale, con eventi pensati per loro e un presepe a grandezza naturale. Il Mercatino sarà aperto tutti i giorni dalle 8:30 alle 22:00.

L'Artigiano in Fiera, dal 30 novembre all’8 dicembre

Presso il polo fieristico di Rho, torna l’Artigiano in Fiera: la più grande manifestazione natalizia internazionale. Con oltre 100 Paesi rappresentati, la manifestazione è il luogo ideale in cui gli artigiani di tutto il mondo possono presentare i propri prodotti, raccontare la loro storia e il loro lavoro, valorizzando la cultura e le tipicità del proprio territorio. Tra prelibatezze culinarie, prodotti di artigianato locale e spettacoli dal vivo, l'Artigiano in Fiera è l'appuntamento ideale per scovare i regali di Natale da nascondere sotto l'albero.

Milano Christmas Village, fino al 6 gennaio

Nel cuore di Porta Venezia, presso i Giardini Indro Montanelli, ha già preso vita il Villaggio delle Meraviglie, che quest’anno si chiama Milano Christmas Village. Colori, giostre, bancarelle e spettacoli animeranno il villaggio per tutto il periodo delle Feste, permettendo ai visitatori di immergersi nel puro divertimento del Natale. Tra le numerose attrazioni, la casa e la slitta di Babbo Natale, la doppia pista di pattinaggio, il circo degli elfi con gli spettacoli di burattini, la casetta dei giocattoli e l'albero magico di Natale. leggi anche Mercatini di Natale in Alto Adige, da Bolzano a Bressanone

La Fiera degli Oh Bej! Oh Bej!, dal 5 all’8 dicembre La Fiera degli Oh Bej! Oh Bej! è il più tradizionale e popolare degli appuntamenti della settimana di Sant’Ambrogio a Milano. Questa manifestazione, che anticipa il Natale milanese con dolci, sorprese e curiosità, si svolge ogni anno intorno al 7 dicembre, festa del patrono della città. L'edizione 2024 si terrà dal 5 all'8 dicembre e animerà, come da tradizione, le aree circostanti il Castello Sforzesco e il Parco Sempione. Questi quattro giorni di festa sono una tappa obbligata per milanesi e turisti alla ricerca del regalo perfetto o semplicemente desiderosi di immergersi nell'atmosfera natalizia. Si potranno trovare bancarelle di artigianato locale, dolci tradizionali, giocattoli, fiori, libri e stampe, miele e affini. Non mancano i maestri del ferro battuto, rame e ottone, oltre ai venditori di caldarroste e di "Firunatt" o "Firòn", le tradizionali castagne affumicate infilate a formare lunghe "collane".

