Ecco Cuore: il nuovo spazio (gratuito) alla Triennale di Milano

Dal design all’arte dall’architettura al teatro dalla grafica alla fotografia. E lo schedario della Triennale dove consultare tutte le schede con gli autori presenti fino al 1980. Situato al piano terra del Palazzo dell’Arte e pensato come un luogo flessibile e in continua evoluzione, Cuore nasce per far emergere il lavoro di progettazione e ricerca che è alla base di tutte le attività di Triennale. Un luogo pensato per accogliere i visitatori, la comunità scientifica, gli studiosi e i ricercatori, ma anche una rete che unisce università, sovrintendenze, fondazioni pubbliche e private, aziende. Cuore è accessibile gratuitamente negli orari di apertura di Triennale.