Salone Off, tutti gli appuntamenti Fuori Salone del Libro a Torino

Nei quartieri delle otto circoscrizioni di Torino, e in 24 comuni della città metropolitana, si terranno oltre 600 appuntamenti del Salone Off, scopriamo quali

In previsione della XXXV edizione del Salone del Libro di Torino , che si terrà dal 18 al 22 maggio, non mancheranno gli eventi del Salone Off, 600 appuntamenti, suddivisi in 300 spazi che coinvolgeranno 94 centri del Piemonte, tra incontri con gli autori, proieizioni, reading, spettacoli teatrali, laboratori per bambini, mostre e dibattiti.

La XIX edizione del Salone Off è stata presentata presso lo Spazio Arena della Cavallerizza, in occasione del festival Graphic Days. "Il Salone Off è la città che prima si riversa al Lingotto e poi prosegue. Non avrei mai conosciuto Torino come città se non ci fosse stato il Salone Off. Fa bene anche ai torinesi che ci sia mezzo mondo che arriva tra le strade della città. L'augurio è che questo duri anche negli altri giorni dell'anno" sottolinea il direttore artistico del Salone del Libro, Nicola Lagioia.

Gli eventi

Tra gli eventi più interessanti torna il progetto di lettura Il Ballatoio Storie a domicilio, nato nel 2021 e curato da Ilaria Oddenino, per promuove la lettura nei condomini in periferia. Quest'anno, in occasione del centenario di Italo Calvino, è stato dedicato ampio spazio a Marcovaldo, letto da diversi abitanti di Mirafiori Sud, e si concluderà con la serata di domenica 21 maggio in compagnia del comico Saverio Raimondo, con le musiche e le parole di Debora Petrina e di Mai Mai Mai all'Off Topic e il concerto di musica classica con Contrametric Ensemble, diretto dall'iraniano Farhad Mahani a Villa della Regina. Negli alberghi associati a Federalberghi e nelle stazioni della metropolitana Gtt di Torino si potranno ascoltare estratti dai passi più noti dei Promessi Sposi, letti da Paolo Poli. Grazie a Carovane Migranti, diversi Lenzuoli della memoria migrante, che riportano ricamati con filo rosso i nomi di migranti desaparecidos, arriveranno a Torino da molte aree del mondo e verranno esposti alla Cavallerizza. Sempre alla Cavallerizza la mostra fotografica Burnesh, Le Vergini Giurate, di Valentina Stefanelli, che inaugura mercoledì 17 maggio alle 18 e aperta fino al 22 maggio, un lavoro realizzato nel nord dell'Albania che documenta la scelta di alcune donne, chiamate Burnesh, che rinunciano alla loro natura proclamandosi uomini e affermando una nuova identità che consente loro di assumerne anche i relativi diritti. Da segnalare anche il progetto Voltapagina con le carceri coinvolgerà Alessandria, Asti, Fossano, Genova, Vercelli.