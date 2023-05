Salone del Libro di Torino, gli eventi e i panel per bambini e ragazzi

Dal 18 al 22 maggio i giovani potranno dialogare e confrontarsi con alcuni dei più grandi nomi della cultura italiana internazionale. Per i più piccoli ogni giorno tanti laboratori incentrati su arte, scienza, lettura, fumetto, scrittura, cultura, persone, pianeta. E per concludere L’Escape Room sulla fisica delle particelle elementari in collaborazione con Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Al Salone del Libro di Torino, in programma dal 18 al 22 maggio, non mancano gli incontri dedicati ai bambini e ai ragazzi. I grandi protagonisti del mondo della cultura dialogheranno con i più giovani su temi che spaziano dalla Costituzione all’Olocausto, dallo sport all’ambiente, dalla filosofia al giornalismo fino all’importanza del terzo settore. Tanti i laboratori dedicati ogni giorno anche ai bimbi più piccoli e incentrati su arte, scienza, lettura, fumetto, scrittura, cultura, persone, pianeta. E per concludere L’Escape Room sulla fisica delle particelle elementari in collaborazione con Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Ecco alcuni degli incontri da non perdere ( QUI TUTTO IL PROGRAMMA CON GLI ORARI E LE LOCATION ).

Autore di Less si è perduto (La nave di Teseo) Con Giulia Ziino Dopo il successo mondiale di Less, vincitore del premio Pulitzer 2018, ritorna l’irrefrenabile leggerezza di Arthur Less in un romanzo profondo e gioioso sulla vita, l’amore e le storie che ci raccontiamo strada facendo.

Dalla Resistenza alla ribellione, leggere Calvino oggi Con Giorgio Biferali e Stefano Tofani In collaborazione con Einaudi Ragazzi e La Nuova Frontiera Junior Dalla Resistenza del Sentiero dei nidi di ragno alla ribellione del Baro- ne rampante: Giorgio Biferali (Italo Calvino. Lo scoiattolo della penna, La Nuova Frontiera Junior) e Stefano Tofani (In fuga col Barone. Nel mondo di Calvino, Einaudi Ragazzi) raccontano e reinterpretano la vita e le storie di Italo Calvino, in occasione del centenario della nascita.

Avventure, com’erano una volta Con Eros Miari, Andrea Molesini e Susanna Tamaro In collaborazione con HarperCollins e Piemme Che tu sia un vecchio pirata o un ragazzino che ha perso la famiglia, quel- lo che conta è mettersi in viaggio. Susanna Tamaro (Tutti abbiamo una stella, Piemme) e Andrea Molesini (Storia del pirata col mal di denti e del drago senza fuoco, HarperCollins) tornano alla letteratura per ragazzi con la grande avventura fantastica, nella sua veste migliore.

Autore di Morris (Sinnos) Con Della Passarelli e Laura Pignatti In collaborazione con Flanders Literatur Bart Moeyaert è l’Astrid Lindgren Memorial Award 2019, ovvero il premio Nobel della letteratura per ragazzi. È tra i più importanti scrittori fiamminghi.

Autrice di Fuoriserie. Tre storie di atlete straordinarie (Momo) Con Valentina Perniciaro L’autrice di Storie della buonanotte per le bambine ribelli presenta il suo libro sulle paralimpiadi. Attraverso le storie delle campionesse Tatyana McFadden, Bebe Vio e Zahara Nemati, si parla di sport, disabilità e dell’importanza della rappresentazione di tutti i corpi nei libri per l’infanzia.

Spettacolo tratto da Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll Con Claudio Dughera, Claudia Martore, Letizia Russo e Simone Valentino In collaborazione con Fondazione TRG Onlus Alice non cade nella tana del Bianconiglio, ma nello schermo di un cellulare, che le apre la strada per WWWonderland. A partire da un grande classico, la storia di una ragazzina che si perde e cerca se stessa, diventa grande e torna piccola, finché non capisce che per trovare per davvero se stessi bisogna accettare di essere persi.

I grandi classici per stimolare la lettura Con Angela Ricci In collaborazione con Gallucci

Come funziona la democrazia? Come opera concretamente nella vita dello Stato, in relazione alle altre componenti dei poteri pubblici, in conflitto con la giustizia, l’autorità, l’efficienza, nella teoria e nella pratica del governo?

Venerdì 19 maggio

Oltre La Notizia - (11-13 anni) (14-15 anni)

Il decalogo diabolico. Come scrivere malissimo e non farsi capire

Con Beppe Severgnini

In collaborazione con Corriere della Sera

Scrivere bene è difficile e costa fatica. Scrivere male è facilissimo e non richiede alcuno sforzo. Dieci consigli per rendersi incomprensibile, dalla scuola in poi.

Walter Veltroni - (11-13 anni)

Autore, con Francesco Clementi, di La più bella del mondo

La Costituzione raccontata a ragazze e ragazzi (Feltrinelli Kids)

I dodici principi fondamentali della Carta, che corrispondono agli articoli iniziali, attraverso le storie di dodici bambini, alcuni sono personaggi di fantasia, altri sono esistiti per davvero.

Alessandro Barbero - (14-15 anni) (da 16 anni)

Autore del podcast Chiedilo a Barbero (Chora media)

Con Mario Calabresi e Davide Savelli

Il professor Alessandro Barbero è il più social degli storici italiani, le sue lezioni postate su YouTube o diffuse in podcast hanno milioni di ascolta- tori. Il suo amore per la storia è contagioso per un pubblico di ogni età.

Susanna Mattiangeli - (6-8 anni) (9-10 anni)

Parole, numeri e creature fantastiche

In collaborazione con Accademia Drosselmeier, Alir, Bologna Children’s Book Fair, Centro per il libro e la lettura - Ministero della Cultura e Ibby Italia La nuova Children‘s Laureate italiana è ambasciatrice di storie e porta- voce, dentro e fuori i confini nazionali, della ricchezza di un’editoria di qualità dedicata all’infanzia e all’adolescenza.

Luigi Ciotti - (11-13 anni) (14-15 anni)

Autore di C’è bisogno di te (Piemme)

Con Pif

Attraverso le storie contenute nel libro C’è bisogno di te, che raccoglie più di 50 anni di esperienza di accoglienza, scritto insieme a Stefano Garza- ro, don Luigi Ciotti si rivolge alle giovani generazioni per parlare alla loro coscienza umana, civile e politica prima ancora che religiosa.

Fare Memoria Oggi - (14-15 anni) (da 16 anni)

Conoscere il passato per agire nel presente

Con Piotr M.A. Cywiński, Francesco M. Cataluccio, Wlodek Goldkorn e Ga- briele Nissim

In collaborazione con Fondazione Gariwo e Spostiamo mari e monti

Se l’Olocausto è stato senza precedenti, non unico, Auschwitz è molte cose, non una sola, ed è un monito costante per l’umanità intera.

La Scelta Delle Parole - (da 16 anni)

L’insegnamento di Luca Serianni

Con Paolo D’Achille, Giordano Meacci e Pietro Trifone

La Lezione di Luca Serianni, fondata sulla cura appassionata dello stu- dioso e sulla bellezza trascinante della sua prosa s’incàrdina, anche, sulla scelta accurata delle parole da usare; sulla consapevolezza del rendersi conto di quello che si dice. Quindi di quello che si pensa.

Tutti In Gita Nel Bosco - (9-10 anni)

Con Arianna Cicciò e Giuditta Campello

In collaborazione con EL Edizioni

Letture e attività laboratoriali sui Racconti del bosco dei conigli. Per rag- giungere la famiglia dei conigli nel loro bosco magico, basta riempire lo zaino di fantasia.

Francesca Grazioli - (14-15 anni) (da 16 anni)

Autrice di Capitalismo Carnivoro (Il Saggiatore)

Con Tommaso Piacenza e Cecilia Savio

In collaborazione con Friday For Future

A oggi, sono circa 75 miliardi gli animali all’interno dei sistemi di alle- vamento intensivi: un esercito dieci volte più esteso di noi Sapiens. La mancanza di sostenibilità all’interno dell’industria della carne è un fatto ormai condiviso.

Ora Buca: L’educazione Civica e La Letteratura - (14-15 anni)

Con Stefania Auci e Gianrico Carofiglio

Due professori d’eccezione hanno mezz’ora a testa per raccontare il sen- so e la bellezza delle materie a cui hanno dedicato tempo e passione.