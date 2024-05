Salone del Libro di Torino: programma e ospiti dell'edizione 2024

Con un padiglione in più, 137mila metri quadrati di superficie, 15mila posti a sedere aggiuntivi e oltre 2mila eventi, sta per tornare uno degli eventi culturali più attesi dell’anno: il Salone internazionale del libro di Torino . La kermesse, dal titolo “Vita Immaginaria, si terrà tra i padiglioni del Lingotto Fiere da giovedì 9 a lunedì 13 maggio 2024, e per la prima volta sarà diretta da Annalena Benini. Tantissimi sono gli ospiti nazionali e internazionali attesi a Torino.

Un omaggio alla vita immaginaria



Il tema della trentaseiesima edizione del Salone, come detto, è “Vita Immaginaria”, “quel territorio sorprendente e misterioso che diventa una mappa possibile del futuro”. Un omaggio alla vita immaginaria, in tutte le sue forme, in grado di muovere la creatività, come scrisse Natalia Ginzburg. Tema racchiuso anche nel “claim”, ritratto dall’illustratrice Sara Colaone, che racconta la magia eterna della letteratura, capace di creare mondi, ribaltare immaginari e perfino la realtà.

Una “vita immaginaria” in cui nascono anche le storie che popoleranno gli oltre ottocento stand e i numerosi incontri del Salone del Libro 2024.



L'evento inaugurale all'Auditorium Rai



L’apertura del Salone verrà anticipata da un evento curato in collaborazione con Rai Radio3 previsto per la serata di mercoledì 8 maggio in diretta dall’Auditorium Rai di Torino “Arturo Toscanini” alle 20. Quest’anno il titolo sarà “Castelli in aria. Diventare qualcun altro fantasticando”: un viaggio in parole e musica, con David Riondino, Monica Demuru e Natalio Mangalavite, a partire dai Castelli in aria di Luciano di Samosata, per arrivare fino a Carmelo Bene, passando attraverso la storia di Medea e del Mattia Pascal di Pirandello.



7 sezioni parallele: gli ospiti



Una delle novità più salienti del Salone è la creazione di sette sezioni parallele alla programmazione generale, ognuna dedicata a un tema centrale, affidato a scrittori, scrittrici, intellettuali e artisti, con il compito, per quell’argomento, di ideare e guidare incontri-evento durante le giornate del Salone. Teresa Cremisi, presidente Adelphi, curerà la sezione editoria, accendendo i riflettori sul mestiere dell’editore con Antonio Sellerio, Antoine Gallimard, Stefano Mauri e Massimo Turchetta. La sezione Arte è curata da Melania Mazzucco ed è dedicata alle scritture d’arte, oltre che alle opere. Mazzucco incontrerà esperti d’arte curatrici critici e artisti come Monica Bonvicini, Alexandra Lapierre, Salvatore Settis e Francesca Cappelletti. Alessandro Piperno, invece, farà un focus sul romanzo, viaggiando nelle letture, con Claudia Durastantu, Sandro Veronesi, e Domenico Startone. La sezione romance è affidata a Erin Doom, in dialogo con Rossana Soldano, Enrico Galiano, Mercedes Ron e con Rokia e Hazel Riley. Per la sezione leggerezza, Luciana Littizzetto seguirà diversi incontri: uno su Marcello Marchesi, con il figlio Massimo, Gianni Morandi, Giacomo Paci e Luca Bianchini. Secondo incontro con Stefania Bertola, Alessia Gazzola e Diego De Silva. Il terzo sarà con i bimbi sull’editoria per ragazzi. La sezione informazione è curata da Francesco Costa, che incontrerà i maggiori esponenti italiani e internazionali dell’informazione, come Jill Abramson, prima donna a dirigere il New York Times, l’inviato di guerra Daniele Raineri, lo statunitense Ben Smith e Luca Sofri. Infine, la sezione cinema è a cura di Francesco Piccolo, che incontrerà Mario Martone, Ippolita Di Majo, Francesca Archibugi, Jasmine Trinca, Paolo Sorrentino e Valeria Golino.