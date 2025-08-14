Ferragosto 2025, cosa fare: 5 eventi da non perdere in Italia

Introduzione
Nel nostro Paese è da sempre il giorno più importante dell’estate. Una giornata fatta di storia e tradizioni che ogni città vive in maniera diversa. Quasi ogni località il 15 di agosto organizza qualcosa di speciale sia per le persone che si trovano in vacanza che per quelli che restano in città
Quello che devi sapere
Una giornata speciale
In Italia è il giorno più festeggiato dell’estate con eventi di vario tipo. Va bene tutto, pur di far festa, pur di regalarsi una serata speciale con falò sulla spiaggia, con le immancabili grigliate e chitarre, il bagno di mezzanotte, o con una gita sui monti. Ma ci sono luoghi ed appuntamenti per cui Ferragosto è davvero il giorno più importante dell’anno. E allora vediamo le 5 feste di Ferragosto più importanti d’Italia
Palio di Siena
Ferragosto è per antonomasia l’epica corsa in Piazza del Campo che ormai ha superato i confini delle contrade ed è diventato fenomeno di portata mondiale. Ad essere onesti la corsa si tiene il 16 agosto ma già dal 15 la città brulica di tensione, feste, cene tra contradaioli e prove dei cavalli. Il Palio dell’Assunta è quindi l’appuntamento nazionale più iconico del nostro ferragosto.
Messina: la processione della “Vara”
A Messina il 15 agosto è il giorno della “Vara”, in onore della Vergine Maria Assunta in Cielo. Durante questa festa, sentita come quella patronale, una gigantesca costruzione di legno di ben 17 metri, chiamata appunto “Vara”, viene portata a spalla da dei fedeli, denominati “varraioli” per le strade della città siciliana. La festività della Vara risale al XIII secolo. Inizialmente, i personaggi raffigurati sulla struttura erano persone reali, solitamente membri della nobiltà locale o delle famiglie più influenti. Con il passare del tempo statue di legno, rappresentanti personaggi biblici e storici, hanno sostituito le figure reali.
Palio Marinaro dell’Argentario, Porto Santo Stefano
Se c’è una cosa tipica, e forse unica, dell’Italia, sono le sfide tra i rioni, i quartieri di una stessa città. Ne è esempio di ogni Ferragosto il “Palio Marinaro dell’Argentario”, una regata, o meglio, una sfida tra barche a remi in cui sono protagonisti i quattro principali rioni del paese: Croce, Fortezza, Pilarella e Valle). Ogni quartiere allestisce la sua barca, un classico “guzzo”, usato abitualmente dai pescatori della zona, con 5 rematori ed un timoniere per una sfida sul mare da 4 km, diviso in 10 giri da 400 metri l’uno.
Concerto di Ferragosto, Prato Nevoso
La musica è ingrediente essenziale del Ferragosto con migliaia di appuntamenti sparsi in tutta Italia. Ve ne segnaliamo uno un po’ diverso dal classico dj set sulla spiaggia. Ci spostiamo infatti sulle alpi marittime, precisamente in provincia di Cuneo, a Prato Nevoso, luogo principe per lo sci di liguri e piemontesi, che d’estate si trasforma in luogo pieno di vitalità. E per la sera di ferragosto ecco in alta quota un concerto di musica classica con una cornice panoramica imperdibile.
Rimini e i suoi fuochi
Immancabili per essere un vero ferragosto sono i fuochi artificiali. Da nord a sud le varie città soprattutto quelle frequentate da turisti, offrono spettacoli pirotecnici. Il più bello, conosciuto, amato è quello di Rimini che in realtà si tiene la sera del 14, proprio per introdurre e dare il via alla festa globale di ferragosto. “Un Mare di Fuoco” si tiene lungo un tratto delle spiagge lungo 3 km con spettacoli di vario tipo, tra giocolieri a destreggiarsi con il fuoco, ad attività per i bambini e si conclude con uno spettacolo di fuochi artificiali visibili anche a lunga distanza tale è la sua forza e portata.