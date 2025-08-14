Ferragosto 2025, cosa fare: 5 eventi da non perdere in Italia

Immancabili per essere un vero ferragosto sono i fuochi artificiali. Da nord a sud le varie città soprattutto quelle frequentate da turisti, offrono spettacoli pirotecnici. Il più bello, conosciuto, amato è quello di Rimini che in realtà si tiene la sera del 14, proprio per introdurre e dare il via alla festa globale di ferragosto. “Un Mare di Fuoco” si tiene lungo un tratto delle spiagge lungo 3 km con spettacoli di vario tipo, tra giocolieri a destreggiarsi con il fuoco, ad attività per i bambini e si conclude con uno spettacolo di fuochi artificiali visibili anche a lunga distanza tale è la sua forza e portata.