Giovani e salute mentale: Fedez al Salone del libro di Torino

Non solo letteratura e cultura. Al Salone del Libro di Torino Fedez parlerà dell'importanza di supportare la cura della salute mentale dei più giovani in un dialogo aperto con il presidente nazionale dell'Ordine degli psicologi. Il rapper parteciperà alla XXXVI edizione del Salone Internazionale per discutere il tema domenica prossima 12 maggio alle 17, all’Auditorium del Centro Congressi. Come recita il sito del Salone, tema del dibattito sarà "il potere creativo della musica, come quello di altre arti e discipline, è uno strumento per rafforzare lo spirito critico, per riconoscere le informazioni essenziali, per fare scelte consapevoli, in breve, per affrontare le sfide della vita e curare il proprio benessere psicosociale, soprattutto quando si è giovani".