A Mirabilandia si celebra la giornata mondiale delle montagne russe

Lifestyle

Il 16 agosto si celebra in tutto il mondo il Roller Coaster Day. A Mirabilandia 5 km di tracciato con attrazioni adrenaliniche da Guinness dei Primati e percorsi soft per bambini

Mirabilandia si appresta a festeggiare la giornata mondiale delle montagne russe. Il 16 agosto, infatti, si celebra in tutto il mondo il Roller Coaster Day. Un’occasione speciale per rendere omaggio alle regine dei parchi divertimento, simbolo di adrenalina, ingegneria e divertimento senza età. Mirabilandia, il parco divertimenti più grande d’Italia, offre circa 5 km di tracciato con percorsi più soft adatti ai bambini, o agli adulti meno coraggiosi, e roller coaster adrenalici da Guinness dei Primati. 

