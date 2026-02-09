Secondo le indiscrezioni, l'opera doveva essere battuta all'asta da Sotheby's con una stima di 10-15 milioni di dollari, ma sarebbe stata comprata dallo Stato italiano. Ad annunciare l'acquisto è stata la Fondazione Federico Zeri di Bologna spiegando che il dipinto del pittore siciliano del Quattrocento “è proprietà dello Stato”

L'Ecce Homo di Antonello da Messina sarebbe stato acquistato dall'Italia. È questa l'indiscrezione diffusa nelle ultime ore, secondo cui l'opera, che doveva essere battuta all'asta da Sotheby's con una stima di 10-15 milioni di dollari, sarebbe stata comprata dallo Stato italiano. Ad annunciare l'acquisto è stata la Fondazione Federico Zeri di Bologna che, in un post su Facebook, ha spiegato che il capolavoro del pittore siciliano del Quattrocento “è proprietà dello Stato italiano”. Secondo alcune fonti, il dipinto non sarebbe neppure stato battuto all'asta, ma ritirato. Il costo dell’operazione, secondo alcuni esperti, si aggirerebbe intorno ai 12 milioni di dollari.

L'opera acquistata dall'Italia

A confermare le indiscrezioni sarebbe stato anche il direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria e della Pinacoteca Nazionale di Bologna, Costantino D’Orazio, che avrebbe annunciato: “Un nuovo Antonello da Messina torna in Italia grazie al Ministero della Cultura”. E ancora, come riporta Finestre sull'Arte: “Chi lavora al MiC sa quanto sia complicato per lo Stato Italiano partecipare ad un’asta, ma questa volta il Ministero ha giocato d’anticipo, assicurandosi un vero capolavoro in trattativa privata, spuntando anche un prezzo più vantaggioso”.

L'Ecce homo di Antonello da Messina

Se l'acquisizione fosse confermata, si tratterebbe di uno dei più importanti acquisti della storia recente del Ministero della Cultura. Questo perché le opere di Antonello da Messina sul mercato sono esigue, considerando che il corpus è molto ridotto e la maggior parte dei capolavori del pittore è conservata nei musei pubblici. Inoltre, l’Ecce Homo, realizzata nel 1470, rappresenta un'opera nota esposta più volte e con una vasta bibliografia.